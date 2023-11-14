ФСБ предотвратила теракт в Челябинске

В Челябинске предотвращён теракт, подозреваемый в подготовке атаки задержан. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

"Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра", — говорится в сообщении спецслужбы.

Там добавили, что террорист собирался использовать для атаки самодельные зажигательные гранаты.