ФСБ предотвратила теракт в Челябинске
В Челябинске предотвращён теракт, подозреваемый в подготовке атаки задержан. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
"Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра", — говорится в сообщении спецслужбы.
Там добавили, что террорист собирался использовать для атаки самодельные зажигательные гранаты.
А в конце октября теракт был предотвращён в Твери. Там мужчина, завербованный украинскими спецслужбами, готовил нападение на местный военкомат.
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