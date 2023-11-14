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14 ноября, 07:03

ФСБ предотвратила теракт в Челябинске

В Челябинске предотвращён теракт, подозреваемый в подготовке атаки задержан. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

"Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра", — говорится в сообщении спецслужбы.

Там добавили, что террорист собирался использовать для атаки самодельные зажигательные гранаты.

Подрывники с камеры на дереве следили за ж/д путями в Рязани целых пять часов после теракта

Подрывники с камеры на дереве следили за ж/д путями в Рязани целых пять часов после теракта

А в конце октября теракт был предотвращён в Твери. Там мужчина, завербованный украинскими спецслужбами, готовил нападение на местный военкомат.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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