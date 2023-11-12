Подрывники с камеры на дереве следили за ж/д путями в Рязани целых пять часов после теракта
На дереве у места подрыва путей под поездом в Рязани нашли обломки видеокамеры
Место схода 19 вагонов грузового поезда с рельсов в Рязани. Обложка © Следственный комитет Российской Федерации
Диверсанты через видеокамеру на дереве следили за участком железной дороги в Рязани, который подорвали с использованием двух самодельных взрывных устройств (СВУ) во время прохождения грузового поезда. Она самоуничтожилась после теракта на ж/д путях, сообщает SHOT со ссылкой на осведомлённый источник.
Место схода 19 вагонов грузового поезда с рельсов в Рязани. Видео © Следственный комитет Российской Федерации
По его словам, это вскрылось после обнаружения неизвестных фрагментов на месте происшествия. Эксперты выяснили, что это обломки камеры наблюдения, которая была закреплена на дереве. Через камеру вели наблюдение за ж/д путями и поездом. Внутри камеры было встроено взрывное устройство. Уничтожили аппарат только спустя примерно пять часов после теракта. Согласно предварительным сведениям, в результате взрыва камеры никто не пострадал.
Напомним, взрыв на железной дороге в районе станции Дягилево произошёл 11 ноября утром. В результате ЧП, как писал Лайф, с рельсов сошли 19 грузовых вагонов с минеральными удобрениями. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте. После взрыва в Рязани ввели план "Перехват". СК возбудил уголовное дело о теракте.