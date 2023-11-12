Подрывники с камеры на дереве следили за ж/д путями в Рязани целых пять часов после теракта

Диверсанты через видеокамеру на дереве следили за участком железной дороги в Рязани, который подорвали с использованием двух самодельных взрывных устройств (СВУ) во время прохождения грузового поезда. Она самоуничтожилась после теракта на ж/д путях, сообщает SHOT со ссылкой на осведомлённый источник.

По его словам, это вскрылось после обнаружения неизвестных фрагментов на месте происшествия. Эксперты выяснили, что это обломки камеры наблюдения, которая была закреплена на дереве. Через камеру вели наблюдение за ж/д путями и поездом. Внутри камеры было встроено взрывное устройство. Уничтожили аппарат только спустя примерно пять часов после теракта. Согласно предварительным сведениям, в результате взрыва камеры никто не пострадал.