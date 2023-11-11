СК завёл дело о теракте по факту подрыва ж/д путей под грузовым поездом в Рязани
Место подрыва ж/д путей под грузовым поездом в Рязани. Обложка © t.me / Московская железная дорога
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и незаконном приобретении взрывных устройств по факту схода 19 вагонов грузового поезда с рельсов в Рязани. Правоохранители назвали причиной ЧП подрыв самодельного взрывного устройства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Следователи проводят осмотр места происшествия, организован комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к данному преступлению, добавили в ведомстве.
Напомним, взрыв на железной дороге в районе станции Дягилево произошёл сегодня утром. В результате ЧП, как писал Лайф, с рельсов сошли 19 грузовых вагонов с минеральными удобрениями. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте. После взрыва в Рязани ввели план "Перехват".