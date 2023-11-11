СК завёл дело о теракте по факту подрыва ж/д путей под грузовым поездом в Рязани

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и незаконном приобретении взрывных устройств по факту схода 19 вагонов грузового поезда с рельсов в Рязани. Правоохранители назвали причиной ЧП подрыв самодельного взрывного устройства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)", — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Следователи проводят осмотр места происшествия, организован комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к данному преступлению, добавили в ведомстве.