ФСБ задержала "курьера на велосипеде", который хотел убить военного в Воронеже

Сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали в Воронеже украинского агента, который планировал совершить теракт и ликвидировать высокопоставленного российского военнослужащего. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Кадры задержания публикует телеканал "Звезда".

В Воронеже задержали украинского агента, который под видом курьера хотел убить российского военного. Видео Видео © t.me / Zvezdanews

"Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ", — говорится в сообщении.

Диверсант признался, что был завербован украинскими спецслужбами и по их указанию готовил теракт. Он планировал совершить убийство под видом курьера — для конспирации использовал велосипед и одежду сотрудника одного из сервисов доставки еды. Причём, по данным ФСБ, взорвать командира ВС РФ он хотел из мести.

"Получил задачу взорвать высокопоставленного командира российского армии в целях мести, а также для того, чтобы напугать других военнослужащих и гражданских", — признался диверсант на допросе.

В ходе обысков у завербованного было обнаружено взрывное устройство массой более одного килограмма, электродетонаторы и поддельный паспорт РФ. Возбуждено уголовное дело, диверсант арестован.