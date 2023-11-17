В ДНР задержали лжесотрудника ФСБ, предлагавшего комиссовать военных

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сотрудники ФСБ задержали мошенника, который представлялся сотрудником спецслужб и за деньги обещал помочь в организации процедуры комиссования военных по медицинским показаниям.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель г. Донецка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержанный предлагал услуги по комиссованию военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации, представляясь сотрудником российской спецслужбы", — сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

По данным следствия, жительница Донецка попросила мужчину помочь её родственнику с увольнением с военной службы по медицинским показаниям. Мошенник заявил, что у него есть связи и он может организовать всё за круглую сумму. В итоге женщина передала лжесотруднику не менее 1,36 млн рублей.

СУ СК России по ДНР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России "Мошенничество".