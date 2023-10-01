Лжесотрудники "Госуслуг" довели экономиста РАН до проблем с сердцем и пустого кошелька

Ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН повёлся на уловки аферистов и лишился миллиона рублей. Мошенники побудили жертву на перевод крупной суммы, припугнув риском потери денежных средств, пишет SHOT.

Всё началось с телефонного звонка от лжесотрудников "Госуслуг". Злоумышленники сообщили 58-летнему экономисту, якобы кто-то начал оформлять на его имя кредиты. Для пресечения деятельности "аферистов" мужчине предложили срочно отправиться в банк и взять кредит быстрее "мошенников". Именно так он и поступил.

В отделении финорганизации научному сотруднику стало плохо с сердцем, и ему вызвали скорую. Однако телефонный куратор продолжил настаивать на своём и приказал учёному бежать в другой банк. Там он и взял на себя миллион кредитных рублей, сразу перечислив сумму настоящим мошенникам. Лишь позже экономист осознал произошедшее и обратился в полицию, которая приступила к поиску разводил.