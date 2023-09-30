Москвич хотел оформить гражданство Израиля маме и отдал аферистам 1,5 млн рублей

Житель российской столицы стал жертвой мошенников при попытке оформить матери израильское гражданство. По данным SHOT, сделать новый паспорт московскому бизнесмену пообещали за 24 тысячи долларов. Доверчивый мужчина перевёл нужную сумму, но злоумышленники перестали выходить на связь.

Предприниматель попался на удочку аферистов при участии знакомой. Она сообщила 58-летнему москвичу, что якобы в Посольстве Израиля работает её давний друг, который готов помочь 80-летней маме бизнесмена с гражданством. После передачи названной суммы злоумышленник долго кормил жертву обещаниями, а после и вовсе заблокировал бедолагу в соцсетях.

Осознав, что его обманули, москвич обратился в полицию. Понесённый ущерб он оценил в 1,5 миллиона рублей.