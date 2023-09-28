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28 сентября, 15:33

9 из 10 россиян сталкивались с мошенниками в этом году

Опрос НАФИ: 91% россиян столкнулись с попытками мошенничества в 2023 году

Большинство жителей России (91%) столкнулись с попытками мошенничества в этом году. При этом показатель прошлого года составлял 82%. Результаты исследования аналитического центра НАФИ и компании "Ингосстрах" публикует RT.

В этом году больше всех с попытками мошенничества столкнулись работающие пенсионеры (86%), респонденты с высшим образованием (84%) и женщины (73%). Эксперты отмечают, что эти категории находятся в зоне риска.

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Помимо того, что с каждым годом увеличивается количество жалоб на мошенников, растёт и вариативность схем злоумышленников, которые пытаются обмануть людей. Так, россияне уже столкнулись с четырьмя разными способами мошенничества. Самый распространённый из них — звонок от лжебанкиров или липовых полицейских. Таким образом попытались обмануть 73% опрошенных.

Второе место занимают схемы с предложением заработать в Интернете на "инвестициях". Подобные "вакансии" получали 63% россиян. Также респондентам (46%) отправляли подозрительные ссылки, перейдя на которые можно было остаться без денег. Это — третья мошенническая схема. На четвёртой позиции — якобы предложения получить пособие от государства, для оформления которого нужно сообщить данные карты. В этом году с такой схемой столкнулись 45% опрошенных.

Помимо прочего, россиян обманывали через фишинговые сайты (28%) и в интернет-магазинах (27%). Всего 9% опрошенных ни разу не сталкивалась с мошенниками. По сравнению с прошлым годом это значение снизилось.

"Замыкают рейтинг распространённых попыток мошенничества сообщения или звонки с просьбами помочь "родственникам или знакомым", которые якобы попали в трудную жизненную ситуацию, а также вымогательство денег под предлогом получения выигрыша в лотерею. В 2023 году о подобных ситуациях рассказали 43% россиян, что на семь процентов больше, чем в 2022-м (36%)", говорится в исследовании.

В опросе приняли участие более тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет из всех регионов страны.

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Ранее юрист Иван Соловьёв рассказал, как мошенники составляют профиль "жертв" для махинаций. Они изучают информацию о жертве в соцсетях, узнают паспортные данные и фактическое место жительства человека, членов семьи, место работы, наличие статуса пенсионера и даже номер машины.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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