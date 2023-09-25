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25 сентября, 03:23

Россиянам объяснили, как мошенники составляют их "профиль" для махинаций

Юрист Соловьёв: Продвинутые телефонные мошенники составляют "профиль жертвы"

В России телефонные мошенники действуют по двум основным схемам: рандомным методом случайного обзвона клиентов банков или тщательно составляя "профиль" возможной жертвы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Первые, заполучив похищенные базы данных, действуют наудачу, ориентируясь в ходе разговора по обстоятельствам, вторые же готовятся более основательно — изучают информацию в Интернете, в частности соцсети. Как правило, им известны паспортные данные и фактическое место жительства человека, состав его семьи, место работы или наличие статуса пенсионера и даже номер машины.

"И конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение. Таким образом, они могут представить, чем и как человек живёт. Зная это всё, можно составить план мошенничества, поскольку становятся видны уязвимые стороны человека", — объяснил Соловьёв.

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А ранее Лайф писал, что мошенники от имени мэра Балашихи развели сотрудницу администрации города на полмиллиона рублей. Первое сообщение в "Вотсапе" она получила якобы с аккаунта главы города — Сергея Юрова. На аватарке была фотография мэра. Женщина поверила и отнеслась ответственно.

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Лариса Сафронова
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