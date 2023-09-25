Россиянам объяснили, как мошенники составляют их "профиль" для махинаций

В России телефонные мошенники действуют по двум основным схемам: рандомным методом случайного обзвона клиентов банков или тщательно составляя "профиль" возможной жертвы. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Первые, заполучив похищенные базы данных, действуют наудачу, ориентируясь в ходе разговора по обстоятельствам, вторые же готовятся более основательно — изучают информацию в Интернете, в частности соцсети. Как правило, им известны паспортные данные и фактическое место жительства человека, состав его семьи, место работы или наличие статуса пенсионера и даже номер машины.

"И конечно, мошенники знают, в каком банке человек держит деньги и каково его финансовое положение. Таким образом, они могут представить, чем и как человек живёт. Зная это всё, можно составить план мошенничества, поскольку становятся видны уязвимые стороны человека", — объяснил Соловьёв.