Тиктокер заявил, что убил мать и будет защищаться от полицейских, но не всё так однозначно
Телефонные мошенники от имени блогера Ивана Золо заявили в полицию об убийстве
Тиктокер Иван Золо убил мать и пообещал обороняться ножом, если его попытаются задержать. На днях полицейские получили такой звонок от телефонных мошенников, которые несколько месяцев терроризируют 19-летнего тиктокера, сообщает Mash.
На вызов на Шоссейную улицу, где живёт семья Золочевских, правоохранители всё же поехали. Дверь им открыли Иван и его живая мать. Сотрудники полиции побеседовали с блогером, послушали истории о 300-тысячной аудитории и злостных хейтерах, которые не дают спокойно жить юной звезде и всячески хотят навредить, и уехали.
В декабре прошлого года на электронную почту МЧС от имени 17-летнего тиктокера Золо пришло сообщение о том, что он "заминировал" станции метро Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Теперь, видимо, новая волна, рассказал блогер. Полицейские начали проверку.