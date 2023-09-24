Тиктокер заявил, что убил мать и будет защищаться от полицейских, но не всё так однозначно

Тиктокер Иван Золо убил мать и пообещал обороняться ножом, если его попытаются задержать. На днях полицейские получили такой звонок от телефонных мошенников, которые несколько месяцев терроризируют 19-летнего тиктокера, сообщает Mash.



На вызов на Шоссейную улицу, где живёт семья Золочевских, правоохранители всё же поехали. Дверь им открыли Иван и его живая мать. Сотрудники полиции побеседовали с блогером, послушали истории о 300-тысячной аудитории и злостных хейтерах, которые не дают спокойно жить юной звезде и всячески хотят навредить, и уехали.