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24 сентября, 13:59

Тиктокер заявил, что убил мать и будет защищаться от полицейских, но не всё так однозначно

Телефонные мошенники от имени блогера Ивана Золо заявили в полицию об убийстве

Тиктокер Иван Золо убил мать и пообещал обороняться ножом, если его попытаются задержать. На днях полицейские получили такой звонок от телефонных мошенников, которые несколько месяцев терроризируют 19-летнего тиктокера, сообщает Mash.

На вызов на Шоссейную улицу, где живёт семья Золочевских, правоохранители всё же поехали. Дверь им открыли Иван и его живая мать. Сотрудники полиции побеседовали с блогером, послушали истории о 300-тысячной аудитории и злостных хейтерах, которые не дают спокойно жить юной звезде и всячески хотят навредить, и уехали.

Блогер Иван Золо испугался, что из-за шутки о "бомбах" ему могут запретить снимать тиктоки

Блогер Иван Золо испугался, что из-за шутки о "бомбах" ему могут запретить снимать тиктоки

В декабре прошлого года на электронную почту МЧС от имени 17-летнего тиктокера Золо пришло сообщение о том, что он "заминировал" станции метро Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Теперь, видимо, новая волна, рассказал блогер. Полицейские начали проверку.

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YouTube / морозный миф

Александра Мышляева
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