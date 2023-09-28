Верховный суд вступился за россиянку из-за взятого телефонными мошенниками кредита

Верховный суд России вступился за жительницу Самарской области, которую три инстанции обязали выплатить кредит, оформленный на её имя телефонными мошенниками. Он отменил предыдущие решения и отправил дело на дальнейшее рассмотрение. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.

В материалах дела указывается, что аферисты от имени жертвы позвонили в банк, отключили в личном кабинете функцию оповещения в приложении и привязали к счёту новый номер телефона. Затем они взяли кредит на сумму в размере 256 тысяч рублей под 19,99% годовых. На новый номер мошенникам пришёл одноразовый пароль, после чего они перевели деньги на свой счёт. При этом они также похитили средства с вкладов женщины.

Правоохранители возбудили уголовное дело, но найти мошенников так и не смогли. Тогда банк подал иск в суд с требованием взыскать с россиянки кредит, ссылаясь на то, что сотрудники не совершали нарушений в момент оформления договора и предоставления денег. Спор был выигран в трёх инстанциях. Верховный суд не согласился с этими решениями. Он напомнил банкам, что им нужно принимать повышенные меры безопасности в случае подачи заявки на получение клиентом кредита и моментальной выдачи распоряжения о перечислении кредитных денежных средств в пользу третьего лица.

"Заключение договора в результате мошеннических действий является неправомерным действием, посягающим на интересы лица, не подписывавшего соответствующий договор... Таким образом, договор, заключённый в результате мошеннических действий, является ничтожным", — приводит РИА "Новости" определение суда.