Верховный суд вступился за россиянку из-за взятого телефонными мошенниками кредита
Верховный суд вступился за жертву мошенников, взявших на неё кредит
Верховный суд России вступился за жительницу Самарской области, которую три инстанции обязали выплатить кредит, оформленный на её имя телефонными мошенниками. Он отменил предыдущие решения и отправил дело на дальнейшее рассмотрение. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.
В материалах дела указывается, что аферисты от имени жертвы позвонили в банк, отключили в личном кабинете функцию оповещения в приложении и привязали к счёту новый номер телефона. Затем они взяли кредит на сумму в размере 256 тысяч рублей под 19,99% годовых. На новый номер мошенникам пришёл одноразовый пароль, после чего они перевели деньги на свой счёт. При этом они также похитили средства с вкладов женщины.
Правоохранители возбудили уголовное дело, но найти мошенников так и не смогли. Тогда банк подал иск в суд с требованием взыскать с россиянки кредит, ссылаясь на то, что сотрудники не совершали нарушений в момент оформления договора и предоставления денег. Спор был выигран в трёх инстанциях. Верховный суд не согласился с этими решениями. Он напомнил банкам, что им нужно принимать повышенные меры безопасности в случае подачи заявки на получение клиентом кредита и моментальной выдачи распоряжения о перечислении кредитных денежных средств в пользу третьего лица.
"Заключение договора в результате мошеннических действий является неправомерным действием, посягающим на интересы лица, не подписывавшего соответствующий договор... Таким образом, договор, заключённый в результате мошеннических действий, является ничтожным", — приводит РИА "Новости" определение суда.
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ТАСС / RBC / Екатерина Кузьмина