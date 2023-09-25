"Вампир из средней полосы" доверился криптоинвестору и потерял 10 биткоинов и 6 млн рублей

Российский актёр Артём Ткаченко потерял десять биткоинов и шесть миллионов рублей, доверившись криптоинвестору. Он вышел на эксперта по совету коллеги Павла Деревянко, который также "попал" на несколько десятков миллионов. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, ещё в 2021-м Ткаченко познакомился с неким Григорием Мулузяном, который предложил ему обогатиться, передав биткоины. Недолго думая, артист согласился, ведь схема звучала вполне убедительно, были представлены даже графики и расчёты. И действительно, сначала всё и правда работало, на счёт поступило 10% от 7,5 биткоина, однако с каждым месяцем доход становился всё меньше и меньше.

Будучи на съёмках в Ялте, звезда сериала "Вампиры средней полосы" Ткаченко решил зайти в общий аккаунт, однако доступ оказался запрещён. Григорий тогда поспешил успокоить знакомого и сказал, что аккаунт заблокировали из-за геолокации: якобы из Крыма вход не работает. В итоге накопленные 10 биткоинов были заморожены, а Мулузян предложил найти нужного специалиста: ему якобы пришлось заплатить 0,5 BTC (20 тысяч долларов по тому курсу).

Позже криптоинвестор пожаловался на большие убытки: якобы из-за попытки залогиниться в Крыму их совместная компания потеряла не менее 20 миллионов рублей. В итоге 24 миллиона пришлось заплатить Павлу Деревянко, поскольку Мулузян сделал его крайним, заявив, что это он привёл Ткаченко в бизнес.

Летом прошлого года Мулузян предложил актёрам купить доли в его криптобизнесе за 150 тысяч долларов. Друзья согласились, а через пару месяцев биткоин резко упал. Тогда криптоинвестор предложил Ткаченко продать всё, что есть, однако никаких денег артист после этого так и не получил. После этого осмелевший Григорий просил ещё денег, однако на сей раз получил отказ от Артёма.

Обидевшийся криптоинвестор уволил артиста из вымышленного криптобизнеса, а тот, поняв, что его на протяжении двух лет обманывали, пошёл за помощью в полицию. Сумму ущерба герой киносериала "Гоголь" оценил в 195 тысяч долларов (10,5 биткоина) и 6 миллионов рублей.