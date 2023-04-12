Актёр Деревянко раскрыл неожиданную криминальную правду о своём прошлом

В 1996 году актёр Павел Деревянко получил условное наказание за сутенёрство. Об этом он сам рассказал в ютуб-шоу музыканта Басты "Вопрос ребром".

Артист признался в том, что имеет судимость, в ответ на вопрос одного из зрителей, который поинтересовался у Деревянко, помнит ли тот "блатной язык".

"Да, была условка. Нет её уже. Всё нормально сейчас. За что? За сутенёрство. Но об этом никто не знает вообще! Ты откуда знаешь?" — ответил актёр на вопрос из зала.

Деревянко удивился тому, что зрители знают о его проблемах с законом в прошлом. Хотя информация об этом есть в свободном доступе в "Википедии". Там указано, что он получил условный срок за приобретение, хранение и перевозку наркотиков. По словам актёра, эти данные должны быть удалены из Сети.