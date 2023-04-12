ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 10:32

Актёр Деревянко раскрыл неожиданную криминальную правду о своём прошлом

Павел Деревянко признался в условном сроке за сутенёрство в 90-е

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В 1996 году актёр Павел Деревянко получил условное наказание за сутенёрство. Об этом он сам рассказал в ютуб-шоу музыканта Басты "Вопрос ребром".

Артист признался в том, что имеет судимость, в ответ на вопрос одного из зрителей, который поинтересовался у Деревянко, помнит ли тот "блатной язык".

"Да, была условка. Нет её уже. Всё нормально сейчас. За что? За сутенёрство. Но об этом никто не знает вообще! Ты откуда знаешь?" — ответил актёр на вопрос из зала.

Весь зал рыдал: Воробьёв поведал душераздирающие подробности о своей песне, исполненной в "Маске"

Весь зал рыдал: Воробьёв поведал душераздирающие подробности о своей песне, исполненной в "Маске"

Деревянко удивился тому, что зрители знают о его проблемах с законом в прошлом. Хотя информация об этом есть в свободном доступе в "Википедии". Там указано, что он получил условный срок за приобретение, хранение и перевозку наркотиков. По словам актёра, эти данные должны быть удалены из Сети.

Ранее телеведущая, артистка и певица Ольга Бузова рассказала, что многие мужчины звали её замуж, но она пока не встретила свою половинку.

Илья Суриков
  • Новости
  • павелдеревянко
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров