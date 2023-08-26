Актёр Павел Деревянко сделал таинственное заявление о долге в 45 млн из-за криптовалюты

Российский актёр Павел Деревянко прокомментировал информацию о долге в 45 миллионов рублей после неудачной инвестиции в криптовалюту. Артист рассказал, что с него требуют более крупную сумму.

"Интересно. Там требуют гораздо больше. Совсем скоро я выступлю с официальным заявлением, вот и расскажу всей стране, как это было", — пообещал актёр в беседе с телеканалом "360".

Деревянко не стал вдаваться сейчас в детали своей ситуации, поскольку пойдёт с этой темой на телевидение.