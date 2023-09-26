Турагент из Уфы продала клиентам несуществующие туры за рубеж на 20 млн рублей

В Уфе турагент обманула более 100 клиентов, выманив у них 20 миллионов рублей на несуществующие поездки в Турцию, Египет и на Мальдивы. Об этом пишет SHOT.

Компания "Гранд-туризм" Екатерины Хакимовой продавала фейковые туры. Видео © t.me / SHOT

Каждая из обманутых семей заплатила в среднем порядка 250 тысяч рублей. Но в день отправления оказалось, что нет ни броней отелей, ни билетов на самолёт. Потерпевшие обратились в полицию. Фейковые туры продавала компания "Гранд-туризм" Екатерины Хакимовой. Ранее на неё жалоб не было, проблемы начались с августа.

"Подали заявление в полицию. В полиции сказали, что сейчас около 100 заявлений на Екатерину", — рассказала одна из клиенток фирмы.

Сначала предпринимательница просто переносила даты туров, потом отменяла их из-за "форс-мажора", но деньги возвращать не спешила и перестала выходить на связь. Сейчас офис компании закрыт, вывеска снята, а помещения сдаются. Общий размер ущерба — около 20 миллионов рублей.