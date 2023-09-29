Мошенники обманули российскую прыгунью в воду Тимошинину на миллион рублей

Мошенники обманули на один миллион рублей российскую прыгунью в воду, трёхкратную чемпионку Европы Светлану Тимошинину. Чтобы завоевать доверие, один из злоумышленников представился президентом Российской федерации прыжков в воду Станиславом Дружининым. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что сначала Тимошинина получила сообщение якобы с официального аккаунта Дружинина. Он сказал, что скоро ей напишет некий Максим Дегтерёв — куратор Федерации прыжков в воду. Тот сообщил спортсменке, что ей грозит уголовное дело, поскольку была попытка перевода денег со счёта. После этого он перенаправил её к "специалистам ФСБ и ЦБ". Сначала Тимошинина не поверила в это и уточнила информацию у человека, который представился Дружининым. Тот всё подтвердил.

После этого женщина сняла со своих счетов накопления в размере около одного миллиона рублей. Она встретилась с курьером возле отделения банка в центре Москвы и сложила все деньги в его рюкзак. После этого молодой человек уехал на самокате. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.