Юрист дала советы жертвам мошенников о том, как вернуть списанные со счёта средства

Не стоит сразу впадать в панику, если мошенники списали с вашей карты деньги. Существуют некоторые юридические механизмы, которые позволят их вернуть. В первую очередь необходимо обратиться в банк, заблокировать карту и написать заявление на возврат, рассказала RT юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг.

После этого нужно лично подать заявление в банк о несогласии со списанием и попросить возврат, однако для совершения процедуры должно быть выполнено несколько условий: в первую очередь нельзя нарушать правила безопасности банка — не передавать кому-либо данные карты и ПИН-код.

"То есть не предпринимать действий, благодаря которым мошенники получили нужную для списания информацию. Не позднее суток с момента списания уведомить банк любым доступным способом — по телефону или через сайт/приложение — и в этот же срок обратиться лично в отделение банка с заявлением о возврате средств и блокировке карты", — пояснила юрист.

Кроме того, необходимо заявить о краже в полицию. Если банк отказывается сотрудничать, стоит обратиться к опубликованной на сайте Центробанка РФ памятке. На случай повторных отказов следует помнить, что ЦБ координирует деятельность всех банков, в том числе по работе с предотвращением мошеннических действий.

Вместе с тем работа для защиты населения страны от действия мошенников ведётся и в Госдуме. Депутаты приняли законопроект, согласно которому на базе ЦБ будет сформирована единая база "мошеннических счетов". Банки будут должны отслеживать переводы клиентами на эти счета и своевременно оповещать их о рисках данной операции. Кроме того, планируется на два дня ввести период "охлаждения", когда транзакция будет замораживаться, а клиент сможет передумать и отменить операцию. В случае если банк каким-то образом всё же допустит перевод на "мошеннический счёт" без уведомления клиента, то будет обязан выплатить переведённую сумму. Закон вступит в силу 24 июля 2024 года.