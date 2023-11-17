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17 ноября, 00:54

В Ростовской области задержали "борцов с коррупцией" за мошенничество

УФСБ: В Ростовской области задержаны лжесотрудники ГП, вымогавшие 15 млн рублей

В Ростовской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали руководство межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией". Общественники представлялись сотрудниками Генеральной прокуратуры России и вымогали у бизнесменов 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Оперативниками УФСБ России по Ростовской области с поличным задержаны руководящие сотрудники межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией", намеревавшиеся мошенническим путём завладеть денежными средствами руководителей коммерческой организации", — заявили в управлении.

Лжепрокуроры сообщили руководству одной из коммерческих фирм о якобы грядущей проверке. За положительное решение вопроса они потребовали 15 млн рублей. Задержать злоумышленников удалось с поличным при получении 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В ФСБ порекомендовали обращаться в ведомство гражданам, которые могли стать жертвами лже-сотрудников надзорного органа.

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Никита Никонов
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