В Ростовской области задержали "борцов с коррупцией" за мошенничество

В Ростовской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали руководство межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией". Общественники представлялись сотрудниками Генеральной прокуратуры России и вымогали у бизнесменов 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Оперативниками УФСБ России по Ростовской области с поличным задержаны руководящие сотрудники межрегиональной общественной организации "Комитет по борьбе с коррупцией", намеревавшиеся мошенническим путём завладеть денежными средствами руководителей коммерческой организации", — заявили в управлении.

Лжепрокуроры сообщили руководству одной из коммерческих фирм о якобы грядущей проверке. За положительное решение вопроса они потребовали 15 млн рублей. Задержать злоумышленников удалось с поличным при получении 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В ФСБ порекомендовали обращаться в ведомство гражданам, которые могли стать жертвами лже-сотрудников надзорного органа.