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16 ноября, 14:49

Бывший президент "Балтики" Шерстенников отправлен в СИЗО до 14 января 2024 года

Бывшего президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес вечером в четверг, 16 ноября, Выборгский районный суд в Санкт-Петербурге. Сам обвиняемый просил у суда меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в миллион рублей.

Как ранее рассказывал Лайф, экс-президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского обвиняют в мошенничестве почти на 300 млн рублей. Следствие считает, что они путём обмана приобрели право интеллектуальной собственности, принадлежащее российской компании, что позволило бизнесменам осуществлять и контролировать экспортные поставки продукции на территорию Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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ТАСС / Илья Выдревич

Марина Калегина
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