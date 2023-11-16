Бывший президент "Балтики" Шерстенников отправлен в СИЗО до 14 января 2024 года
Бывшего президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес вечером в четверг, 16 ноября, Выборгский районный суд в Санкт-Петербурге. Сам обвиняемый просил у суда меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в миллион рублей.
Как ранее рассказывал Лайф, экс-президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского обвиняют в мошенничестве почти на 300 млн рублей. Следствие считает, что они путём обмана приобрели право интеллектуальной собственности, принадлежащее российской компании, что позволило бизнесменам осуществлять и контролировать экспортные поставки продукции на территорию Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
ТАСС / Илья Выдревич