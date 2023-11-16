Экс-руководителям компании "Балтика" предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие просит арестовать экс-президента пивоваренной компании "Балтика" Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского, которых обвиняют в мошенничестве почти на 300 млн рублей.Соответствующее ходатайство поступило в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Шерстенников, Рогачевский, а также неустановленные участники, в том числе из сотрудников компании "Балтика", путём обмана приобрели в пользу казахстанского ТОО "Карлсберг Казахстан" и белорусского ООО "Виста БиУай Ко" принадлежащее российской компании право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295 млн рублей. Это право давало возможность осуществлять экспортные поставки продукции на территорию Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Следствие считает, что указанные действия причинили ущерб организации и РФ в лице временного управляющего — Росимущества.