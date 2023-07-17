В Carlsberg Group удивились решению передать "Балтику" под управление России
Carlsberg Group не получала данных о передаче доли "Балтики" в управление России
Датская корпорация Carlsberg Group пока не получала от России информации по передаче акций "Балтики" во временное управление. Об этом сообщается в официальном заявлении компании.
"Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей относительно указа президента и его последствий для ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", — отмечается в пресс-релизе корпорации.
В Carlsberg Group уточнили, что действовали согласно правилам и нормам российского законодательства, поэтому появившийся указ Владимира Путина назвали неожиданным. Компания намерена оценить юридические и финансовые последствия этого решения.
Ранее Лайф писал, что Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — компании "Балтика". Имя покупателя не раскрывается. Известно, что сделку должны одобрить регулирующие органы, сроки её закрытия также пока не известны.
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