В Carlsberg Group удивились решению передать "Балтику" под управление России

Датская корпорация Carlsberg Group пока не получала от России информации по передаче акций "Балтики" во временное управление. Об этом сообщается в официальном заявлении компании.

"Carlsberg Group не получала официальной информации от российских властей относительно указа президента и его последствий для ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", — отмечается в пресс-релизе корпорации.

В Carlsberg Group уточнили, что действовали согласно правилам и нормам российского законодательства, поэтому появившийся указ Владимира Путина назвали неожиданным. Компания намерена оценить юридические и финансовые последствия этого решения.