Минфин отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса в России
Пресс-служба Минфина России ответила на слова владельца датской корпорации Carlsberg, который обвинил Москву в "краже" его бизнеса из-за ситуации с "Балтикой". В ведомстве напомнили, что пивоваренная компания не является собственностью государства.
"Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имуществом", — пояснили в министерстве.
По данным Минфина, такая практика была введена указом президента РФ о временном управлении имуществом зарубежных государств. Она касается компаний, владельцы которых незаконно лишили права собственности российских физических и юридических лиц.
Схожее обвинение в адрес России ранее озвучил и экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. По мнению 45-го американского лидера, в период администрации Барака Обамы Москва "украла" из США "супер-пупер-ракету". Впрочем, заявление бывшего главы Белого дома лишь рассмешило Москву.
Агентство "Москва" / Андрей Никеричев