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31 октября, 22:20

Минфин отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса в России

Пресс-служба Минфина России ответила на слова владельца датской корпорации Carlsberg, который обвинил Москву в "краже" его бизнеса из-за ситуации с "Балтикой". В ведомстве напомнили, что пивоваренная компания не является собственностью государства.

"Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имуществом", — пояснили в министерстве.

По данным Минфина, такая практика была введена указом президента РФ о временном управлении имуществом зарубежных государств. Она касается компаний, владельцы которых незаконно лишили права собственности российских физических и юридических лиц.

Carlsberg заявил о расторжении лицензионных соглашений с "Балтикой"

Carlsberg заявил о расторжении лицензионных соглашений с "Балтикой"

Схожее обвинение в адрес России ранее озвучил и экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. По мнению 45-го американского лидера, в период администрации Барака Обамы Москва "украла" из США "супер-пупер-ракету". Впрочем, заявление бывшего главы Белого дома лишь рассмешило Москву.

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Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Илья Пушкарев
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