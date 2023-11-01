Минфин отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса в России

Пресс-служба Минфина России ответила на слова владельца датской корпорации Carlsberg, который обвинил Москву в "краже" его бизнеса из-за ситуации с "Балтикой". В ведомстве напомнили, что пивоваренная компания не является собственностью государства.

"Балтика" не находится в собственности государства. Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имуществом", — пояснили в министерстве.

По данным Минфина, такая практика была введена указом президента РФ о временном управлении имуществом зарубежных государств. Она касается компаний, владельцы которых незаконно лишили права собственности российских физических и юридических лиц.