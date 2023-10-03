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3 октября, 15:07

Carlsberg заявил о расторжении лицензионных соглашений с "Балтикой"

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg уведомила "Балтику" о расторжении лицензионных соглашений, позволяющих производить и продавать её продукцию.

"До 1 апреля 2024 года будет действовать ограниченный период эксплуатации, в течение которого "Балтика" сможет израсходовать имеющиеся запасы продукции", — сказано на сайте концерна.

Там также отметили, что такое решение является ответом на указ о временной передаче управления "Балтикой" российским властям.

В Carlsberg Group удивились решению передать "Балтику" под управление России

В Carlsberg Group удивились решению передать "Балтику" под управление России

Лайф напоминает: в июне Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — компании "Балтика". 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Данона" и "Балтики" под временное управление РФ.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Никита Осипов
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