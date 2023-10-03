Carlsberg заявил о расторжении лицензионных соглашений с "Балтикой"

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg уведомила "Балтику" о расторжении лицензионных соглашений, позволяющих производить и продавать её продукцию.

"До 1 апреля 2024 года будет действовать ограниченный период эксплуатации, в течение которого "Балтика" сможет израсходовать имеющиеся запасы продукции", — сказано на сайте концерна.