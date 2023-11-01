"Хрен вам!": Медведев указал место "шавкам" из Carlsberg, подарившим РФ деньги для фронта

Датская пивоваренная компания Carlsberg, обвиняющая Москву в "краже" своего российского бизнеса, просто осознала свою роль и "надрывно скулит". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим! Ведь сами же, как и их собратья по западному зверинцу, всё бросили в России по политическим причинам, прекратили работу и поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов... Хрен вам, а не деньги!" — написал он в телеграм-канале.

Политик удивился, что "шавки" были уверены в своей безнаказанности в то время, как Запад поставляет Украине оружие и вводит против России санкции. Он поблагодарил компанию за инвестиции, работающие теперь на нашу страну, наполняя бюджет, который, в свою очередь, помогает фронту.