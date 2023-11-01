"Хрен вам!": Медведев указал место "шавкам" из Carlsberg, подарившим РФ деньги для фронта
Медведев поблагодарил Carlsberg за деньги для бюджета и помощи фронту
Датская пивоваренная компания Carlsberg, обвиняющая Москву в "краже" своего российского бизнеса, просто осознала свою роль и "надрывно скулит". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Как же это приятно! Наконец-то шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят. Нашу кормушку отдали другим! Ведь сами же, как и их собратья по западному зверинцу, всё бросили в России по политическим причинам, прекратили работу и поставки, отказались от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов... Хрен вам, а не деньги!" — написал он в телеграм-канале.
Политик удивился, что "шавки" были уверены в своей безнаказанности в то время, как Запад поставляет Украине оружие и вводит против России санкции. Он поблагодарил компанию за инвестиции, работающие теперь на нашу страну, наполняя бюджет, который, в свою очередь, помогает фронту.
"В этом плане и бессмысленные датчане вносят свою лепту в современное российское оружие", — заключил Медведев.
Напомним, в июне Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своей российской компании "Балтика", однако уже 16 июля президент РФ Владимир Путин указал передать её и "Данон" под временное управление государства. В свою очередь датские бизнесмены заявили о якобы "краже" своего бизнеса, на что, впрочем, уже ответили в Минфине.
ТАСС / POOL / Юлия Зырянова