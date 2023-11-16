"Меня одурачили" : Деревянко ответил на обвинения в мошенничестве с криптовалютой
Актёр Деревянко заявил, что подал в суд на своих партнёров по криптобизнесу
Актёр Павел Деревянко. Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Актёр Павел Деревянко прокомментировал сообщения о поданных к нему исках о мошенничестве от людей, потерявших деньги из-за криптокомпании, совладельцем которой является артист.
"Нет, эти люди (бизнес-партнёры. — Прим. Лайфа) сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идёт следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили", — приводит слова Деревянко "Газета.ru".
Напомним, что ранее актёра обвинили в мошенничестве на сумму свыше одного миллиона рублей. С заявлением в полицию обратился москвич, который вложился в криптобизнес Деревянко, однако никакой прибыли не получил. Второй жертвой оказался бизнесмен из Подмосковья. Он пожаловался, что лишился из-за действий соучредителя фирмы актёра около 24 миллионов рублей. Ещё один пострадавший — известный режиссёр Марюс Вайсберг.