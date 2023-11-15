Актёру Павлу Деревянко может грозить до пяти лет из-за криптобизнеса

Москвич обвинил актёра Павла Деревянко в мошенничестве более чем на один миллион рублей. Как пишет SHOT, с заявлением в полицию обратился мужчина, вложившийся в криптобизнес артиста.

По данным телеграм-канала, 38-летний предприниматель заключил с Деревянко и его партнёром Григорием Мулузяном три договора займа: с конца сентября 2022 года вложил более одного миллиона рублей в криптокомпанию "Бии соул". Прошёл год, но прибыли криптоинвестор никакой не получил. В итоге мужчина обратился в полицию с требованием проверить Павла Деревянко и его бизнес-партнёра по ч. 2 статьи 159.

Тем временем сам Деревянко, по сведениям SHOT, пытается отсудить криптокомпанию у своего партнёра Мулузяна.

Ранее друзья совместно организовали "Бии соул". Доверившись хорошему знакомому, актёр подписал документы на компанию, согласно которым в его владение отходит 50% бизнеса. Через какое-то время Мулузян подал к Деревянко иск, в котором потребовал 45 миллионов рублей за финансовые махинации. Сам артист не считает себя мошенником и уже потребовал через суд предоставить ему доступ к документации и бухгалтерии компании "Бии соул", чтобы разобраться в ситуации.