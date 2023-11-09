Смольянинов* после побега из России повесил долг по кредиту на плечи своей матери

Актёр и иноагент Артур Смольянинов* сразу после побега из России оставил маме невыплаченный кредит на сумму 95 тысяч рублей.

По информации Mash, мать Смольянинова* не может погасить задолженность из-за того, что живёт только на пенсию. Банк не смог дозвониться до актёра, поэтому подал иск в суд. Там попробуют конфисковать московское имущество актёра в счёт долга. Однако если этого не получится, то долг беглеца будут вынуждены погашать его родственники.

Напомним, что в настоящее время Смольянинов* находится в Латвии. Там он собрал музыкальную группу cheLovek и играет с ней в переходах. По словам артиста, они готовятся к выходу своего дебютного альбома.