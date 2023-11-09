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9 ноября, 08:03

Смольянинов* после побега из России повесил долг по кредиту на плечи своей матери

Mash: Актёр Смольянинов* сбежал из России и оставил маме кредит в 95 тысяч рублей

<p>Артур Смольянинов*. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TNZQkcjCCk0&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Говорящие Головы</a></p>

Артур Смольянинов*. Обложка © YouTube / Говорящие Головы

Актёр и иноагент Артур Смольянинов* сразу после побега из России оставил маме невыплаченный кредит на сумму 95 тысяч рублей.

По информации Mash, мать Смольянинова* не может погасить задолженность из-за того, что живёт только на пенсию. Банк не смог дозвониться до актёра, поэтому подал иск в суд. Там попробуют конфисковать московское имущество актёра в счёт долга. Однако если этого не получится, то долг беглеца будут вынуждены погашать его родственники.

Сбежавшего из России Артура Смольянинова* хотят лишить родительских прав на двух сыновей

Сбежавшего из России Артура Смольянинова* хотят лишить родительских прав на двух сыновей

Напомним, что в настоящее время Смольянинов* находится в Латвии. Там он собрал музыкальную группу cheLovek и играет с ней в переходах. По словам артиста, они готовятся к выходу своего дебютного альбома.

* Признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов.

Дарья Нарыкова
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