Сбежавшего из России Артура Смольянинова* хотят лишить родительских прав на двух сыновей

Член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал органы опеки обратить внимание на сбежавшего из России после начала СВО актёра Артура Смольянинова*, который, по мнению политика, не исполняет родительские обязанности.

Милонов хочет, чтобы специальные органы проверили актёра, который не появляется дома, не занимается воспитанием своих детей, а также является человеком с сомнительной репутацией, поддерживающим Украину.

"Насколько этот человек вообще является отцом своих детей? Можно ли ему доверить их безопасность? Он ведь за них не отвечает, его нет здесь", — цитирует Милонова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отметим, что 27 октября 2015 года, в день рождения актёра-предателя, звезда сериала "Папины дочки" родила ему сына, которого назвали в честь отца — Артуром. 7 декабря 2018 года у Смольянинова и Мельниковой родился второй сын Марк. А летом 2021 года Дарья сообщила о разводе.

Ранее Лайф писал, что актёр находится в Латвии. Там он собрал музыкальную группу cheLovek и играет с ней в переходах. По словам артиста, они готовятся к выходу своего дебютного альбома.