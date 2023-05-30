"Уехал, и всё уже": Мать сбежавшего из России Смольянинова пожаловалась, что он не помогает

Мать уехавшего из России после начала СВО актёра Артура Смольянинова* Мария рассказала, что сын ей не помогает. По её словам, у него нет каких-либо накоплений. Подробности о нынешнем финансовом положении Артура она раскрывать отказалась.

"Кому-то хочется порадоваться, что у него нет денег, а кому-то хочется позавидовать, что есть. Он уехал, и всё уже", — сказала она в беседе с сайтом kp.ru.

Мария Смольянинова считает, что его бывшей жене — актрисе Дарье Мельниковой — стоит найти работу, чтобы оплачивать ипотеку и содержать детей. Мать актёра ей помогать не готова, потому что она пенсионерка и получает 20 тысяч рублей в месяц.

"Ещё есть мама. Ей 85 лет. Кто ещё может нам помочь? У него нет недвижимости. И никогда не было, он все деньги тратил на благотворительность. Помогал огромному количеству людей", — пожаловалась мать актёра.