"Уехал, и всё уже": Мать сбежавшего из России Смольянинова пожаловалась, что он не помогает
Мать актёра Артура Смольянинова заявила, что сын ей не помогает
Мать уехавшего из России после начала СВО актёра Артура Смольянинова* Мария рассказала, что сын ей не помогает. По её словам, у него нет каких-либо накоплений. Подробности о нынешнем финансовом положении Артура она раскрывать отказалась.
"Кому-то хочется порадоваться, что у него нет денег, а кому-то хочется позавидовать, что есть. Он уехал, и всё уже", — сказала она в беседе с сайтом kp.ru.
Мария Смольянинова считает, что его бывшей жене — актрисе Дарье Мельниковой — стоит найти работу, чтобы оплачивать ипотеку и содержать детей. Мать актёра ей помогать не готова, потому что она пенсионерка и получает 20 тысяч рублей в месяц.
"Ещё есть мама. Ей 85 лет. Кто ещё может нам помочь? У него нет недвижимости. И никогда не было, он все деньги тратил на благотворительность. Помогал огромному количеству людей", — пожаловалась мать актёра.
Лайф напоминает, что Росфинмониторинг включил Смольянинова в список террористов и экстремистов 11 мая. Актёр отличился резкими высказываниями о спецоперации на Украине — он призывал россиян "покаяться".
* Признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов.
ТАСС / "Спорт-Эксперсс" / Татьяна Дорогутина