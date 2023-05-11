Актёр Смольянинов и экс-советник Зеленского признаны в России экстремистами
Россия внесла Смольянинова и Арестовича в список террористов и экстремистов
Артур Смольянинов. Обложка © ТАСС / "Спорт-Экспресс" / Татьяна Дорогутина
Росфинмониторинг включил актёра Артура Смольянинова*, который отличился резкими высказываниями о спецоперации на Украине, в список террористов и экстремистов. Обновлённый перечень опубликован на сайте ведомства.
Также список пополнил экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Напомним, в январе Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину и ему безразлична судьба России, её будущее и границы — пусть даже от РФ останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Его слова осудили публицист Дмитрий Гоблин Пучков и депутат Денис Майданов. Позднее мать Смольянинова заявила, что актёра на самом деле неправильно поняли. 13 января его признали иностранным агентом.
* Признан иностранным агентом.