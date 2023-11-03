Сбежавший из России Смольянинов* вынужден играть в переходах в Латвии
Актёр Смольянинов* рассказал, что поёт песни с группой в переходах в Латвии
Актёр Артур Смольянинов*. Обложка © ТАСС / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / Татьяна Дорогутина
Сбежавший из России актёр Артур Смольянинов* собрал в Латвии музыкальную группу cheLovek и играет с ней в переходах в ожидании релиза первого альбома. По словам артиста-иноагента, дебютный полновесный концерт у коллектива ожидается через месяц.
"Сейчас мы записали свой первый мини-альбом. Буквально через месяц у нас будет дебютный полновесный концерт в Латвии. То есть в течение года мы играем в переходе и доигрались до полноценной программы, альбома", — подчеркнул Смольянинов* в интервью телеканалу "Дождь"**.
Актёр пояснил, что в его команде собрались музыканты, которых раньше он совершенно не знал. Смольянинов* назвал их людьми "из новой жизни".
Напомним, в январе Смольянинов* заявил, что готов сражаться за Украину и ему безразлична судьба России, её будущее и границы — пусть даже от РФ останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Его слова осудили публицист Дмитрий Гоблин Пучков и депутат Денис Майданов. Позднее мать Смольянинова* заявила, что актёра на самом деле неправильно поняли. 13 января его признали иностранным агентом, а 11 мая включили в список террористов и экстремистов.
* Признан иностранным агентом, включён в перечень экстремистов и террористов.
** Входит в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.