Сбежавший из России Смольянинов* вынужден играть в переходах в Латвии

Сбежавший из России актёр Артур Смольянинов* собрал в Латвии музыкальную группу cheLovek и играет с ней в переходах в ожидании релиза первого альбома. По словам артиста-иноагента, дебютный полновесный концерт у коллектива ожидается через месяц.

"Сейчас мы записали свой первый мини-альбом. Буквально через месяц у нас будет дебютный полновесный концерт в Латвии. То есть в течение года мы играем в переходе и доигрались до полноценной программы, альбома", — подчеркнул Смольянинов* в интервью телеканалу "Дождь"**.

Актёр пояснил, что в его команде собрались музыканты, которых раньше он совершенно не знал. Смольянинов* назвал их людьми "из новой жизни".