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16 ноября, 09:37

Стало известно о ещё одной жертве криптокомпании Деревянко

SHOT: Новой жертвой криптофирмы Деревянко стал бизнесмен из Подмосковья

Ещё одной жертвой криптокомпании актёра Павла Деревянко "Бии соул" стал житель подмосковного посёлка Шаховская. Он пожаловался, что лишился из-за действий соучредителя фирмы около 24 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

С бизнес-партнёром Деревянко Григорием Мулузяном, с которым артист совместно открыл криптофирму, 35-летний предприниматель Алексей С. связался в январе текущего года. Тогда он подписал договор займа на 339,5 тысячи долларов (примерно 23,8 миллиона рублей на тот момент).

До настоящего времени потерпевший не только не увидел никакой прибыли, но и не смог вернуть обратно свои инвестиции. Он уже написал заявление в полицию и требует возбудить уголовное дело о мошенничестве. Общая сумма, которую инвесторы требуют от "Бии соул" — уже около 35 миллионов рублей.

Ранее с аналогичным заявлением в полицию обратился житель Москвы, который обвинил актёра Павла Деревянко в мошенничестве более чем на один миллион рублей. 38-летний бизнесмен заключил с артистом и его бизнес-партнёром три договора займа. Спустя год прибыли он так и не увидел. Тем временем сам Деревянко пытается отсудить криптокомпанию у своего партнёра Мулузяна. Он хочет получить доступ к бухгалтерии и документам фирмы.

Обложка ©

АГН "Москва" / Денис Гришкин

Ян Поланин
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