Стало известно о ещё одной жертве криптокомпании Деревянко

Ещё одной жертвой криптокомпании актёра Павла Деревянко "Бии соул" стал житель подмосковного посёлка Шаховская. Он пожаловался, что лишился из-за действий соучредителя фирмы около 24 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

С бизнес-партнёром Деревянко Григорием Мулузяном, с которым артист совместно открыл криптофирму, 35-летний предприниматель Алексей С. связался в январе текущего года. Тогда он подписал договор займа на 339,5 тысячи долларов (примерно 23,8 миллиона рублей на тот момент).

До настоящего времени потерпевший не только не увидел никакой прибыли, но и не смог вернуть обратно свои инвестиции. Он уже написал заявление в полицию и требует возбудить уголовное дело о мошенничестве. Общая сумма, которую инвесторы требуют от "Бии соул" — уже около 35 миллионов рублей.