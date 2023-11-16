Стало известно о ещё одной жертве криптокомпании Деревянко
SHOT: Новой жертвой криптофирмы Деревянко стал бизнесмен из Подмосковья
Ещё одной жертвой криптокомпании актёра Павла Деревянко "Бии соул" стал житель подмосковного посёлка Шаховская. Он пожаловался, что лишился из-за действий соучредителя фирмы около 24 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
С бизнес-партнёром Деревянко Григорием Мулузяном, с которым артист совместно открыл криптофирму, 35-летний предприниматель Алексей С. связался в январе текущего года. Тогда он подписал договор займа на 339,5 тысячи долларов (примерно 23,8 миллиона рублей на тот момент).
До настоящего времени потерпевший не только не увидел никакой прибыли, но и не смог вернуть обратно свои инвестиции. Он уже написал заявление в полицию и требует возбудить уголовное дело о мошенничестве. Общая сумма, которую инвесторы требуют от "Бии соул" — уже около 35 миллионов рублей.
Ранее с аналогичным заявлением в полицию обратился житель Москвы, который обвинил актёра Павла Деревянко в мошенничестве более чем на один миллион рублей. 38-летний бизнесмен заключил с артистом и его бизнес-партнёром три договора займа. Спустя год прибыли он так и не увидел. Тем временем сам Деревянко пытается отсудить криптокомпанию у своего партнёра Мулузяна. Он хочет получить доступ к бухгалтерии и документам фирмы.
АГН "Москва" / Денис Гришкин