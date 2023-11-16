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16 ноября, 10:51

Новым пострадавшим от криптокомпании Деревянко стал режиссёр Марюс Вайсберг

<p>Российский режиссёр Марюс Вайсберг. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская</p>

Российский режиссёр Марюс Вайсберг. Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская

Новым пострадавшим от криптокомпании 47-летнего российского актёра Павла Деревянко стал режиссёр Марюс Вайсберг. По данным SHOT, он обвинил бизнес-партнёра артиста Григория Мулузяна в мошенничестве.

Как пишет телеграм-канал, 52-летний Вайсберг обратился с заявлением в полицию, сообщив, что Мулузян предложил ему вложить в криптобизнес 100 тысяч долларов (на тот момент это было примерно шесть миллионов рублей) под 7% годовых. Спустя год режиссёр не получил деньги обратно.

Стало известно о ещё одной жертве криптокомпании Деревянко

Стало известно о ещё одной жертве криптокомпании Деревянко

Как сообщал Лайф, ранее с аналогичным заявлением в полицию обратился житель Москвы, который обвинил актёра Павла Деревянко в мошенничестве более чем на один миллион рублей. 38-летний бизнесмен заключил с артистом и его бизнес-партнёром три договора займа. Спустя год прибыли он так и не увидел. Среди пострадавших есть и артисты. Один из них — актёр Артём Ткаченко, который вложил в "Бии Соул" шесть миллионов рублей и десять биткоинов, он всё потерял. Таким образом, с учётом заявления Вайсберга общая сумма требований возросла до 41 миллиона рублей. При этом сам Деревянко тоже судится с Мулузяном — за перераспределение долей в компании.

Никита Осипов
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