ФСБ: В Ингушетии при ликвидации пособника бандгруппы получил ранение силовик
В Ингушетии при ликвидации пособника членов бандитской группы один из силовиков получил ранение. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности РФ.
"Ранение получил один сотрудник правоохранительных органов, ему оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь", — сообщили в управлении.
Там добавили, что нейтрализованный пособник бандитов — Ганиев Х.И. 1990 года рождения.
Ранее Лайф писал, что ФСБ задержала украинца, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения в ДНР. По данным ведомства, ему было приказано собирать информацию о предприятиях энергетической инфраструктуры, чтобы в дальнейшем противник мог вывести их из строя и нанести максимальный ущерб безопасности. Контактировал мужчина с украинской стороной через мессенджеры и социальные сети.
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