ФСБ: В Ингушетии при ликвидации пособника бандгруппы получил ранение силовик

В Ингушетии при ликвидации пособника членов бандитской группы один из силовиков получил ранение. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности РФ.

Ранее Лайф писал, что ФСБ задержала украинца, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения в ДНР. По данным ведомства, ему было приказано собирать информацию о предприятиях энергетической инфраструктуры, чтобы в дальнейшем противник мог вывести их из строя и нанести максимальный ущерб безопасности. Контактировал мужчина с украинской стороной через мессенджеры и социальные сети.