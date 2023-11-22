Регион

Уведомления отключены

22 ноября, 15:55

ФСБ: В Ингушетии при ликвидации пособника бандгруппы получил ранение силовик

В Ингушетии при ликвидации пособника членов бандитской группы один из силовиков получил ранение. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности РФ.

"Ранение получил один сотрудник правоохранительных органов, ему оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь", — сообщили в управлении.

Там добавили, что нейтрализованный пособник бандитов — Ганиев Х.И. 1990 года рождения.

ФСБ предотвратила теракт в Челябинске

ФСБ предотвратила теракт в Челябинске

Ранее Лайф писал, что ФСБ задержала украинца, готовившего диверсии на объектах жизнеобеспечения в ДНР. По данным ведомства, ему было приказано собирать информацию о предприятиях энергетической инфраструктуры, чтобы в дальнейшем противник мог вывести их из строя и нанести максимальный ущерб безопасности. Контактировал мужчина с украинской стороной через мессенджеры и социальные сети.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Ингушетия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров