В Ингушетии ликвидировали бандита, открывшего огонь по силовикам

В Ингушетии в ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали бандита, открывшего огонь по силовикам. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, злоумышленника удалось обнаружить в результате оперативно-разыскных мероприятий, однако при попытке задержания он стал оказывать активное сопротивление.

"В результате боестолкновения бандит нейтрализован", — говорится в сообщении.

В настоящее время оперативники устанавливают личность злоумышленника. Других подробностей случившегося пока не приводится.