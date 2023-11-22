В Ингушетии ликвидировали бандита, открывшего огонь по силовикам
В Ингушетии в ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали бандита, открывшего огонь по силовикам. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, злоумышленника удалось обнаружить в результате оперативно-разыскных мероприятий, однако при попытке задержания он стал оказывать активное сопротивление.
"В результате боестолкновения бандит нейтрализован", — говорится в сообщении.
В настоящее время оперативники устанавливают личность злоумышленника. Других подробностей случившегося пока не приводится.
А ранее ФСБ предотвратила теракт в Челябинске. Там был задержан сторонник украинской националистической организации, который собирался совершить атаку на одном из административных объектов города.
ТАСС / Донат Сорокин