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22 ноября, 07:42

В Ингушетии ликвидировали бандита, открывшего огонь по силовикам

В Ингушетии в ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали бандита, открывшего огонь по силовикам. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, злоумышленника удалось обнаружить в результате оперативно-разыскных мероприятий, однако при попытке задержания он стал оказывать активное сопротивление.

"В результате боестолкновения бандит нейтрализован", — говорится в сообщении.

В настоящее время оперативники устанавливают личность злоумышленника. Других подробностей случившегося пока не приводится.

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А ранее ФСБ предотвратила теракт в Челябинске. Там был задержан сторонник украинской националистической организации, который собирался совершить атаку на одном из административных объектов города.

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ТАСС / Донат Сорокин

Наталья Исакова
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