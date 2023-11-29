Регион

Уведомления отключены

29 ноября, 07:24

ФСБ поймала жителя Воронежа, который по приказу Киева хотел взорвать военкомат

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Воронеже. Они задержали россиянина, который планировал взорвать военкомат по приказу украинских спецслужб, а после покинуть страну и вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против ВС РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Завербованный украинскими террористами россиянин планировал подорвать военный комиссариат в Воронеже. Видео © ФСБ

"Задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата", — говорится в сообщении.

В ходе обысков у задержанного нашли переписку с вербовщиками, а также изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и о незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Горе-террориста арестовали.

В Самаре задержали пособницу Киева, которая склоняла военных перейти на сторону ВСУ

В Самаре задержали пособницу Киева, которая склоняла военных перейти на сторону ВСУ

Также сегодня утром стало известно о задержании жителя Кемерова, который собирался воевать на стороне ВСУ. Он связался с украинским координатором в мессенджере, заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию и хотел покинуть Россию, однако ничего не вышло. Мужчину поймали прямо в аэропорту, когда тот проходил регистрацию на рейс.

Обложка ©

ФСБ

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Криминал
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров