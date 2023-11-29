ФСБ поймала жителя Воронежа, который по приказу Киева хотел взорвать военкомат

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Воронеже. Они задержали россиянина, который планировал взорвать военкомат по приказу украинских спецслужб, а после покинуть страну и вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против ВС РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Завербованный украинскими террористами россиянин планировал подорвать военный комиссариат в Воронеже. Видео © ФСБ

"Задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата", — говорится в сообщении.

В ходе обысков у задержанного нашли переписку с вербовщиками, а также изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и о незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Горе-террориста арестовали.