Подрывник ж/д путей в Рязани задержан во Внуково, он раскрыл мотив
В аэропорту Внуково задержан подозреваемый в подрыве ж/д путей в Рязани
Диверсант, устроивший теракт на ж/д путях в Рязани. Фото © SHOT
В московском аэропорту Внуково был задержан подозреваемый в подрыве ж/д путей в Рязани, в результате которого 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Фигуранту вменяется уголовное дело по статьям "Теракт" и "Незаконное приобретение взрывных устройств".
SHOT узнал от информированного источника в силовых структурах, что задержанный — 35-летний житель Рязани Руслан С. Он уже сознался в содеянном и раскрыл мотив. Мужчина заявил, что действовал из идеологических соображений. По двум статьям ему грозит до 32 лет колонии.
Напомним, взрыв на железной дороге в районе станции Дягилево произошёл 11 ноября утром. В результате ЧП, как писал Лайф, с рельсов сошли 19 грузовых вагонов с минеральными удобрениями. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте. После взрыва в Рязани ввели план "Перехват". СК возбудил уголовное дело о теракте.