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30 ноября, 16:23

Подрывник ж/д путей в Рязани задержан во Внуково, он раскрыл мотив

В аэропорту Внуково задержан подозреваемый в подрыве ж/д путей в Рязани

<p>Диверсант, устроивший теракт на ж/д путях в Рязани. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/59952" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Диверсант, устроивший теракт на ж/д путях в Рязани. Фото © SHOT

В московском аэропорту Внуково был задержан подозреваемый в подрыве ж/д путей в Рязани, в результате которого 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Фигуранту вменяется уголовное дело по статьям "Теракт" и "Незаконное приобретение взрывных устройств".

SHOT узнал от информированного источника в силовых структурах, что задержанный — 35-летний житель Рязани Руслан С. Он уже сознался в содеянном и раскрыл мотив. Мужчина заявил, что действовал из идеологических соображений. По двум статьям ему грозит до 32 лет колонии.

Подрывники с камеры на дереве следили за ж/д путями в Рязани целых пять часов после теракта

Подрывники с камеры на дереве следили за ж/д путями в Рязани целых пять часов после теракта

Напомним, взрыв на железной дороге в районе станции Дягилево произошёл 11 ноября утром. В результате ЧП, как писал Лайф, с рельсов сошли 19 грузовых вагонов с минеральными удобрениями. Пострадал машинист, ему оказали помощь на месте. После взрыва в Рязани ввели план "Перехват". СК возбудил уголовное дело о теракте.

Андрей Бражников
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