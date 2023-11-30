Подрывник ж/д путей в Рязани задержан во Внуково, он раскрыл мотив

В московском аэропорту Внуково был задержан подозреваемый в подрыве ж/д путей в Рязани, в результате которого 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Фигуранту вменяется уголовное дело по статьям "Теракт" и "Незаконное приобретение взрывных устройств".

SHOT узнал от информированного источника в силовых структурах, что задержанный — 35-летний житель Рязани Руслан С. Он уже сознался в содеянном и раскрыл мотив. Мужчина заявил, что действовал из идеологических соображений. По двум статьям ему грозит до 32 лет колонии.