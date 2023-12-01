Подрывник ж/д путей в Рязани оказался причастен и к атаке на аэродром Дягилево
Задержанный за теракт рязанец оказался причастен к атаке на аэродром Дягилево
Подрывник ж/д путей в Рязани. Фото © SHOT
Житель Рязанской области, задержанный ранее за теракт на ж/д путях, также оказался причастен к атаке на военный аэродром Дягилево. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в июле с помощью беспилотников мужчина атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани. На допросе он заявил, что действовал из идеологических соображений.
Этот же мужчина обвиняется в теракте, который произошёл 11 ноября 2023 года. Тогда в результате подрыва на ж/д перегоне в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Атаку подрывник совершил по заданию украинской разведки, которая завербовала его в феврале 2023 года в Стамбуле. После чего россиянин прошёл диверсионную подготовку в Латвии "при непосредственном участии латвийских спецслужб", а затем вернулся в Рязань. Сейчас за все деяния по совокупности ему грозит до 32 лет колонии.