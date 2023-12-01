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Подрывник ж/д путей в Рязани оказался причастен и к атаке на аэродром Дягилево

Задержанный за теракт рязанец оказался причастен к атаке на аэродром Дягилево

1 декабря, 08:24
<p>Подрывник ж/д путей в Рязани. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/59952" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подрывник ж/д путей в Рязани. Фото © SHOT

Житель Рязанской области, задержанный ранее за теракт на ж/д путях, также оказался причастен к атаке на военный аэродром Дягилево. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в июле с помощью беспилотников мужчина атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани. На допросе он заявил, что действовал из идеологических соображений.

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Этот же мужчина обвиняется в теракте, который произошёл 11 ноября 2023 года. Тогда в результате подрыва на ж/д перегоне в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Атаку подрывник совершил по заданию украинской разведки, которая завербовала его в феврале 2023 года в Стамбуле. После чего россиянин прошёл диверсионную подготовку в Латвии "при непосредственном участии латвийских спецслужб", а затем вернулся в Рязань. Сейчас за все деяния по совокупности ему грозит до 32 лет колонии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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