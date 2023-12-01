Подрывник ж/д путей в Рязани оказался причастен и к атаке на аэродром Дягилево

Этот же мужчина обвиняется в теракте, который произошёл 11 ноября 2023 года. Тогда в результате подрыва на ж/д перегоне в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Атаку подрывник совершил по заданию украинской разведки, которая завербовала его в феврале 2023 года в Стамбуле. После чего россиянин прошёл диверсионную подготовку в Латвии "при непосредственном участии латвийских спецслужб", а затем вернулся в Рязань. Сейчас за все деяния по совокупности ему грозит до 32 лет колонии.