Цистерна с топливом загорелась в Бурятии, не исключена диверсия

В Бурятии прямо во время движения грузового поезда загорелась цистерна с топливом. По одной из версий, это могла быть диверсия, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло вчера около десяти вечера. Состав ехал по Северомуйскому тоннелю, когда поездная бригада заметила задымление. Сотрудники приняли решение остановить его и эвакуироваться. К счастью, никто не пострадал, также ЧП не привело и к задержке: пассажирские поезда пустили в обход тоннеля. К месту происшествия прибыли пожарные поезда.

Известно, что состав ехал со станции Тайшет до Тынды. Всего в нём было 44 цистерны с топливом, в том числе авиационным, а также шесть вагонов с чёрным металлом. Предварительно, у двух цистерн были обнаружены пробоины. Теперь в инциденте разбираются правоохранители, они работают на местах стоянок поезда.