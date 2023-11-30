Цистерна с топливом загорелась в Бурятии, не исключена диверсия
В Бурятии цистерна с топливом загорелась во время движения грузового поезда
В Бурятии прямо во время движения грузового поезда загорелась цистерна с топливом. По одной из версий, это могла быть диверсия, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло вчера около десяти вечера. Состав ехал по Северомуйскому тоннелю, когда поездная бригада заметила задымление. Сотрудники приняли решение остановить его и эвакуироваться. К счастью, никто не пострадал, также ЧП не привело и к задержке: пассажирские поезда пустили в обход тоннеля. К месту происшествия прибыли пожарные поезда.
Известно, что состав ехал со станции Тайшет до Тынды. Всего в нём было 44 цистерны с топливом, в том числе авиационным, а также шесть вагонов с чёрным металлом. Предварительно, у двух цистерн были обнаружены пробоины. Теперь в инциденте разбираются правоохранители, они работают на местах стоянок поезда.
Ранее Лайф уже рассказывал, как украинские военные атаковали топливную цистерну на таможенном посту в Брянской области — в неё влетел дрон-камикадзе. Тягач в этот момент находился рядом с автомобильным пунктом пропуска Троебортное в Севском районе. Однако, несмотря на ожидания недоброжелателей, мощного взрыва не последовало, поскольку цистерна оказалась пустой.
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