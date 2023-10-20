ВСУ атаковали топливную цистерну на таможенном посту в Брянской области

По данным телеграм-канала, тягач, в который влетел дрон-камикадзе, находился рядом с автомобильным пунктом пропуска Троебортное в Севском районе. В итоге надежды злоумышленников на мощный взрыв не оправдались: цистерна оказалась пустой. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

А на прошлой неделе украинские военные несколько раз пытались атаковать хранилище с топливом в посёлке Лесное Суражского района в Брянской области. Всего было уничтожено три беспилотника самолётного типа. Первый был обнаружен примерно на высоте 60 метров: его сбили из антидронового ружья, посадили в поле и взорвали. Обломки второго дрона упали на одну из пустых цистерн, никто не пострадал. При этом в результате ещё одной атаки был повреждён пустой резервуар для хранения дизеля.