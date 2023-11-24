В Крыму задержали россиянина, который отправлял Украине компоненты авиатехники 24 ноября, 07:49 Shutterstock

В крымской Феодосии ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене. Мужчину завербовали украинские спецслужбы, чтобы он переправлял им комплектующие к военной авиатехнике. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, он осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства", — сообщили в ЦОС.

Мужчина арестован.

А ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Воронеже украинского агента, который планировал совершить теракт и ликвидировать высокопоставленного российского военнослужащего. Мужчина планировал совершить убийство под видом курьера — для конспирации использовал велосипед и одежду сотрудника одного из сервисов доставки еды.

Авторы Александра Вишнякова