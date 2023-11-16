Бабуля-поджигательница из Петербурга была уверена, что выполняет спецоперацию ФСБ

Пенсионерка, которая накануне подожгла фургон напротив военкомата в Санкт-Петербурге, думала, что выполняет спецоперацию ФСБ по задержанию опасного мошенника. Об этом сообщает SHOT.

Момент поджога фургона и задержание пенсионерки в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 75-летняя Галина И. была уверена, что разговаривает по телефону с сотрудником ФСБ, ведь именно так ей и представился голос с украинским акцентом. На допросе женщина заявила, что собеседник попросил у неё помощи в задержании коррумпированного сотрудника местного военкомата, который ещё и занимается мошенничеством. Пенсионерке велели поджечь машину "преступника", чтобы выманить его из здания, и указали на припаркованный рядом фургон. Вот только его владелец не являлся сотрудником военкомата и в момент поджога спокойно обедал в кафе. Когда дело было сделано, "сотрудник ФСБ" велел бабуле выкрикнуть "Слава Украине". Только после этого женщина наконец-то догадалась, что стала жертвой развода.

За порчу чужого автомобиля против пенсионерки завели уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества", теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.