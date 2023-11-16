Бабуля-поджигательница из Петербурга была уверена, что выполняет спецоперацию ФСБ
SHOT: Поджёгшая фургон у военкомата петербурженка думала, что помогает ФСБ
Пенсионерка, которая накануне подожгла фургон напротив военкомата в Санкт-Петербурге, думала, что выполняет спецоперацию ФСБ по задержанию опасного мошенника. Об этом сообщает SHOT.
Момент поджога фургона и задержание пенсионерки в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, 75-летняя Галина И. была уверена, что разговаривает по телефону с сотрудником ФСБ, ведь именно так ей и представился голос с украинским акцентом. На допросе женщина заявила, что собеседник попросил у неё помощи в задержании коррумпированного сотрудника местного военкомата, который ещё и занимается мошенничеством. Пенсионерке велели поджечь машину "преступника", чтобы выманить его из здания, и указали на припаркованный рядом фургон. Вот только его владелец не являлся сотрудником военкомата и в момент поджога спокойно обедал в кафе. Когда дело было сделано, "сотрудник ФСБ" велел бабуле выкрикнуть "Слава Украине". Только после этого женщина наконец-то догадалась, что стала жертвой развода.
За порчу чужого автомобиля против пенсионерки завели уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества", теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
Сам инцидент, напомним, произошёл днём 15 ноября в центре Северной столицы, на набережной Фонтанки. Предполагалось, что целью 75-летней Галины был военный комиссариат, но она почему-то до него не дошла. Женщина подожгла стоявшую рядом машину и пустилась в бега, но была поймана неравнодушными очевидцами. Примечательно, что всё это время пенсионерка говорила по телефону с кураторами из Незалежной, которые требовали от неё прокричать: "Слава Украине".
Кадр из видео Telegram / SHOT