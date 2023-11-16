Ещё одна бабуля стала жертвой украинских "кураторов" и подожгла военкомат, чтобы "сохранить квартиру"
Пенсионерка подожгла коктейлем Молотова военкомат в Жигулёвске
Пенсионерка подожгла коктейлем Молотова военкомат в Жигулёвске. Обложка © SHOT
В городе Жигулёвске Самарской области пенсионерка подожгла коктейлем Молотова военкомат по заданию мошенников, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, вчера вечером женщина пришла к военному комиссариату и бросила бутылку с зажигательной смесью. Площадь возгорания составила всего 0,5 квадрата, немного подгорели двери.
67-летнюю пенсионерку задержали. На допросе она пояснила, что неизвестные по телефону убедили её пойти на такой шаг, чтобы сохранить квартиру, якобы документы на жилплощадь хранились именно в военкомате. По данном факту проводится проверка.
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А ранее в подмосковном Подольске дважды за вечер пытались поджечь военкомат, но обе попытки не увенчались успехом. Сначала к комиссариату подошла 53-летняя женщина и швырнула в окно бутылку из-под виски, а спустя четыре часа 66-летний мужчина метнул в здание коктейль Молотова в бутылках из-под кефира.