Ещё одна бабуля стала жертвой украинских "кураторов" и подожгла военкомат, чтобы "сохранить квартиру"

В городе Жигулёвске Самарской области пенсионерка подожгла коктейлем Молотова военкомат по заданию мошенников, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вчера вечером женщина пришла к военному комиссариату и бросила бутылку с зажигательной смесью. Площадь возгорания составила всего 0,5 квадрата, немного подгорели двери.

67-летнюю пенсионерку задержали. На допросе она пояснила, что неизвестные по телефону убедили её пойти на такой шаг, чтобы сохранить квартиру, якобы документы на жилплощадь хранились именно в военкомате. По данном факту проводится проверка.