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16 ноября, 05:10

Ещё одна бабуля стала жертвой украинских "кураторов" и подожгла военкомат, чтобы "сохранить квартиру"

Пенсионерка подожгла коктейлем Молотова военкомат в Жигулёвске

<p>Пенсионерка подожгла коктейлем Молотова военкомат в Жигулёвске. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/59388" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пенсионерка подожгла коктейлем Молотова военкомат в Жигулёвске. Обложка © SHOT

В городе Жигулёвске Самарской области пенсионерка подожгла коктейлем Молотова военкомат по заданию мошенников, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вчера вечером женщина пришла к военному комиссариату и бросила бутылку с зажигательной смесью. Площадь возгорания составила всего 0,5 квадрата, немного подгорели двери.

67-летнюю пенсионерку задержали. На допросе она пояснила, что неизвестные по телефону убедили её пойти на такой шаг, чтобы сохранить квартиру, якобы документы на жилплощадь хранились именно в военкомате. По данном факту проводится проверка.

В Петербурге бабуля-поджигательница продолжала разговаривать с украинскими кураторами даже при полиции

В Петербурге бабуля-поджигательница продолжала разговаривать с украинскими кураторами даже при полиции

А ранее в подмосковном Подольске дважды за вечер пытались поджечь военкомат, но обе попытки не увенчались успехом. Сначала к комиссариату подошла 53-летняя женщина и швырнула в окно бутылку из-под виски, а спустя четыре часа 66-летний мужчина метнул в здание коктейль Молотова в бутылках из-под кефира.

Александра Вишнякова
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