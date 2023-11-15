В Петербурге бабуля-поджигательница продолжала разговаривать с украинскими кураторами даже при полиции

В Санкт-Петербурге 75-летняя пенсионерка подожгла чужой фургон около военкомата. Предположительно, её целью было здание военного комиссариата, но пенсионерка до него то ли не дошла, то ли и вовсе передумала. Как сообщает SHOT , в момент поджога женщина была на связи с украинскими кураторами.

Инцидент произошёл в центре Северной столицы, на набережной Фонтанки. По информации телеграм-канала, днём 15 ноября Галина И. пришла к зданию военкомата, прихватив с собой в пакете бутылку с бензином. Незадолго до её появления мужчина припарковал там свой "фольксваген" и ушёл перекусить. Через какое-то время он увидел, что капот его фургона полыхает, и тут же выбежал на улицу. Неравнодушные очевидцы не позволили "виновнице торжества" сбежать с места преступления. Примечательно, что всё это время пенсионерка говорила по телефону с кураторами из Незалежной, которые требовали от неё прокричать: "Слава Украине". По всей видимости, её целью был военкомат, но по каким-то причинам в самый последний момент Галина решила поджечь чужую машину.