В Кабардино-Балкарии мужчина попытался сжечь военкомат по указанию куратора

В Кабардино-Балкарской Республике произошла попытка поджога военкомата. Как передаёт SHOT, это случилось в городе Прохладный.

В городе Прохладный в Кабардино-Балкарии произошла попытка поджога военкомата. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, пожар в здании военного комиссариата, расположенного на улице Гагарина, начался примерно в 21:30 14 ноября. Площадь возгорания, которое оперативно потушили, составила 10 квадратных метров.

Злоумышленник, пытавшийся спалить здание, задержан. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что получил указание о поджоге и инструкции, как сделать коктейль Молотова, от неизвестного, переписку с которым нашли в его телефоне.