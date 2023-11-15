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14 ноября, 21:10

В Кабардино-Балкарии мужчина попытался сжечь военкомат по указанию куратора

SHOT: В городе Прохладный в КБР задержали мужчину за попытку поджечь военкомат

В Кабардино-Балкарской Республике произошла попытка поджога военкомата. Как передаёт SHOT, это случилось в городе Прохладный.

В городе Прохладный в Кабардино-Балкарии произошла попытка поджога военкомата. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, пожар в здании военного комиссариата, расположенного на улице Гагарина, начался примерно в 21:30 14 ноября. Площадь возгорания, которое оперативно потушили, составила 10 квадратных метров.

Злоумышленник, пытавшийся спалить здание, задержан. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что получил указание о поджоге и инструкции, как сделать коктейль Молотова, от неизвестного, переписку с которым нашли в его телефоне.

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В Асбесте пенсионерка подожгла поликлинику, перепутав её с военкоматом

Недавно в Липецкой области случилось похожее происшествие. Там стражи правопорядка при поджоге военкомата задержали 60-летнего сторожа лицея. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Покушение на теракт".

Обложка ©

t.me / SHOT

Алексей Соловьёв
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