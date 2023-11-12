Бабуле-сторожу из Ельца грозит 15 лет за отчаянную попытку выпутаться из лап мошенников

Сторож задержана в Липецкой области при поджоге военкомата, против неё возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт". Как стало известно SHOT. провернуть диверсию пенсионерка пыталась с подельником.

По сведениям телеграм-канала, сообщники пошли на преступление в ночь на пятницу. 60-летняя сторож лицея и её спутник во втором часу ночи подошли к военному комиссариату на улице Пушкина в городе Ельце. С собой у них было два коктейля Молотова. Сообщники швырнули бутылки в здание, в результате чего вспыхнул пожар. Но огонь быстро сбили, а поджигателей задержали.

Дело возбудили по статье "Покушение на теракт, совершённое группой лиц по предварительному сговору", по которой предусмотрено наказание в виде 15 лет колонии. В ходе допроса выяснилось, что женщину развели мошенники и оформили на неё кредитов на 600 тысяч рублей. Вскоре ей сообщил "человек из СК", что деньги находятся в военкомате, и предложил поджечь его. Женщина от отчаяния согласилась на преступление.