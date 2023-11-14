В Подольске дважды за вечер пытались поджечь военкомат: с помощью 12-летнего виски и кефира
В Подольске здание военкомата пытались поджечь дважды, но безуспешно
Здание военкомата в Московской области, которое пытались поджечь. Обложка © t.me / SHOT
В Подольске дважды за несколько часов пытались поджечь военкомат, но обе попытки не увенчались успехом. По информации SHOT, подозреваемые задержаны.
По данным телеграм-канала, первая попытка произошла около 21:30 13 ноября. К комиссариату подошла 53-летняя женщина и швырнула в окно бутылку из-под виски 12-летней выдержки с неизвестной смесью. Злоумышленница разбила стекло, но возгорания не случилось. Полицейские задержали нарушительницу порядка.
Спустя четыре часа к военкомату подошёл 66-летний мужчина и метнул в здание коктейль Молотова. Сотрудники правоохранительных органов, которые охраняли объект, почти сразу задержали поджигателя. Пенсионер действовал по указанию украинского куратора, который писал исполнителю инструкции через WhatsApp. В результате поджога загорелась оконная рама, но сторожу удалось её быстро потушить.
Оказалось, что горе-диверсант ранее уже был судим за кражу. При себе у него обнаружили две пластиковые бутылки из-под кефира, наполненные бензином. В настоящее время со злоумышленниками работают следователи. Каждому из них грозит до двадцати лет лишения свободы.
А ранее Лайф рассказывал, что в Обнинске бросили бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата. Однако затея злоумышленника не удалась. Пострадало только окно на первом этаже. Поджигателя задержали.