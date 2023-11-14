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14 ноября, 05:31

В Подольске дважды за вечер пытались поджечь военкомат: с помощью 12-летнего виски и кефира

В Подольске здание военкомата пытались поджечь дважды, но безуспешно

<p>Здание военкомата в Московской области, которое пытались поджечь. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/59315" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Здание военкомата в Московской области, которое пытались поджечь. Обложка © t.me / SHOT

В Подольске дважды за несколько часов пытались поджечь военкомат, но обе попытки не увенчались успехом. По информации SHOT, подозреваемые задержаны.

По данным телеграм-канала, первая попытка произошла около 21:30 13 ноября. К комиссариату подошла 53-летняя женщина и швырнула в окно бутылку из-под виски 12-летней выдержки с неизвестной смесью. Злоумышленница разбила стекло, но возгорания не случилось. Полицейские задержали нарушительницу порядка.

Спустя четыре часа к военкомату подошёл 66-летний мужчина и метнул в здание коктейль Молотова. Сотрудники правоохранительных органов, которые охраняли объект, почти сразу задержали поджигателя. Пенсионер действовал по указанию украинского куратора, который писал исполнителю инструкции через WhatsApp. В результате поджога загорелась оконная рама, но сторожу удалось её быстро потушить.

Оказалось, что горе-диверсант ранее уже был судим за кражу. При себе у него обнаружили две пластиковые бутылки из-под кефира, наполненные бензином. В настоящее время со злоумышленниками работают следователи. Каждому из них грозит до двадцати лет лишения свободы.

Житель Морозовска пытался поджечь здание военкомата тремя коктейлями Молотова

Житель Морозовска пытался поджечь здание военкомата тремя коктейлями Молотова

А ранее Лайф рассказывал, что в Обнинске бросили бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата. Однако затея злоумышленника не удалась. Пострадало только окно на первом этаже. Поджигателя задержали.

Дарья Нарыкова
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