В Подольске дважды за несколько часов пытались поджечь военкомат, но обе попытки не увенчались успехом. По информации SHOT, подозреваемые задержаны.

По данным телеграм-канала, первая попытка произошла около 21:30 13 ноября. К комиссариату подошла 53-летняя женщина и швырнула в окно бутылку из-под виски 12-летней выдержки с неизвестной смесью. Злоумышленница разбила стекло, но возгорания не случилось. Полицейские задержали нарушительницу порядка.

Спустя четыре часа к военкомату подошёл 66-летний мужчина и метнул в здание коктейль Молотова. Сотрудники правоохранительных органов, которые охраняли объект, почти сразу задержали поджигателя. Пенсионер действовал по указанию украинского куратора, который писал исполнителю инструкции через WhatsApp. В результате поджога загорелась оконная рама, но сторожу удалось её быстро потушить.

Оказалось, что горе-диверсант ранее уже был судим за кражу. При себе у него обнаружили две пластиковые бутылки из-под кефира, наполненные бензином. В настоящее время со злоумышленниками работают следователи. Каждому из них грозит до двадцати лет лишения свободы.