Неизвестный пытался поджечь военкомат в Калужской области, но подпалил лишь окно
SHOT: В окно военкомата в Обнинске бросили бутылку с зажигательной смесью
В окно военкомата в Обнинске бросили бутылку с зажигательной смесью. Обложка © Telegram / SHOT
В Обнинске Калужской области в окно военного комиссариата на проспекте Ленина бросили бутылку с коктейлем Молотова. SHOT опубликовал видео первых минут после случившегося.
По информации телеграм-канала, затея злоумышленника не удалась: пожара не последовало, пострадало только окно на первом этаже. Полиция быстро задержала подозреваемого — 70-летнего мужчину, находящегося неподалёку. Он, однако, уверяет, что проходил мимо и просто пытался сбить пламя тростью. Сейчас с пенсионером беседуют в отделении.
Первые минуты у военкомата в Обнинске, в окно которого бросили бутылку с зажигательной смесью. Видео © Telegram / SHOT
А ранее 50-летний житель Морозовска Ростовской области пытался поджечь здание военкомата тремя коктейлями Молотова. Он метко швырнул бутылки с зажигательной смесью в окно, но они отскочили от сетки-рабицы и упали на землю. Поджигателя оперативно задержали, ему грозит до 20 лет тюрьмы.