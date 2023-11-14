Неизвестный пытался поджечь военкомат в Калужской области, но подпалил лишь окно

В Обнинске Калужской области в окно военного комиссариата на проспекте Ленина бросили бутылку с коктейлем Молотова. SHOT опубликовал видео первых минут после случившегося.

По информации телеграм-канала, затея злоумышленника не удалась: пожара не последовало, пострадало только окно на первом этаже. Полиция быстро задержала подозреваемого — 70-летнего мужчину, находящегося неподалёку. Он, однако, уверяет, что проходил мимо и просто пытался сбить пламя тростью. Сейчас с пенсионером беседуют в отделении.

Первые минуты у военкомата в Обнинске, в окно которого бросили бутылку с зажигательной смесью. Видео © Telegram / SHOT