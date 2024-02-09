Путин: В Стамбуле была достигнута договорённость о запрете неонацизма на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о том, что на переговорах в Стамбуле в 2022 году на законодательном уровне была достигнута договорённость о запрете неонацизма на Украине. Об этом российский лидер рассказал в рамках интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

"А вы знаете, как вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы всё-таки договорились о том, что — там есть это всё в письменном виде — на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещён на законодательном уровне", — заявил глава государства.

Помимо того, Путин также объяснил, почему одной из целей специальной военной операции является денацификация Украины. По его словам, после обретения независимости соседняя страна начала искать свою идентичность, во главе которой Киев поставил ложных героев.

"Денацификация. После обретения независимости Украина начала искать, как говорят некоторые аналитики на Западе, свою идентичность. И ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла этой идентичности ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером", — отметил Путин.