Путин заявил о свободе Зеленского вести переговоры с Россией
Путин: У Зеленского есть свобода в ведении переговоров о решении конфликта
Владимир Зеленский может самостоятельно принимать решения относительно переговоров с Россией. Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Зеленский обладает свободой от Запада в данном вопросе.
В ходе беседы Карлсон поинтересовался у российского лидера, считает ли он, что у Зеленского есть свобода в вопросе ведения переговоров.
"Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это", — ответил президент.
Глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорному процессу. А вот украинская сторона, напротив, даже издала указ, законодательно запрещающий этот процесс.
Life.ru / Павел Баранов