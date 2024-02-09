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8 февраля, 23:27

Путин заявил о свободе Зеленского вести переговоры с Россией

Путин: У Зеленского есть свобода в ведении переговоров о решении конфликта

Владимир Зеленский может самостоятельно принимать решения относительно переговоров с Россией. Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Зеленский обладает свободой от Запада в данном вопросе.

В ходе беседы Карлсон поинтересовался у российского лидера, считает ли он, что у Зеленского есть свобода в вопросе ведения переговоров.

"Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это", — ответил президент.

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Глава государства Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорному процессу. А вот украинская сторона, напротив, даже издала указ, законодательно запрещающий этот процесс.

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Life.ru / Павел Баранов

Оксана Попова
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