Путин заявил о свободе Зеленского вести переговоры с Россией

Владимир Зеленский может самостоятельно принимать решения относительно переговоров с Россией. Как заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Зеленский обладает свободой от Запада в данном вопросе.

В ходе беседы Карлсон поинтересовался у российского лидера, считает ли он, что у Зеленского есть свобода в вопросе ведения переговоров.

"Я не знаю. Там детали, мне, конечно, трудно судить. Но думаю, что есть, во всяком случае, было это", — ответил президент.